Vučić: Uskoro ću razgovarati sa Makronom, nadam se da ću ugostiti Merca sledeće godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za nekoliko dana razgovarati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i da se nada da će kancelara Savezne Republike Nemačke Fridriha Merca moći da ugosti u Beogradu u januaru ili ferbuaru iduće godine.

Vučić je u Briselu u sesiji na samitu "Evropski razgovori" u organizaciji Juronjuza, rekao da očekuje da će u Srbiju uskoro doći i šef nemačke diplomatije.

Na pitanje kako bi ocenio podršku kolega iz EU za ulazak Srbije u EU, on je rekao da kada razgovara sa južnjacima podrška je mnogo veća.

''Sa Đorđom Meloni sam se video nekoliko puta u poslednjih 12 meseci, i oni nas podržavaju, isto je sa Špancima, Portugalcima i sa Grcima, ali pomalo je drugačije kada odemo u zemlje Beneluksa, sa zemljama Baltika i Skandinavije'', rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li oseća uzbuđenje pre razgovara sa Ursulom fon der Lajen, on je rekao da je veoma odgovaran, ozbiljan i da se uvek sprema za sastanke i razgovore sa zvaničnicima.

''Sinoć sam se pripremao za razgovor sa Antoniom Koštom i trudim se da analiziram sve pod lupom i da naučim napamet ono što je potrebno i ne stidim se da to priznam. S vremena na vreme sam kao neki student, jer moram da budem dobro pripremljen'', rekao je on.

Kako je naveo, imao je priliku da razgovora sa kineskim predsednikom Si Đipingom i dodao da je to odlična prilika za lidera jedne male zemlje.

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić se obraća iz Brisela: Daćemo sve od sebe da otvorimo klaster 3 pre kraja godine

