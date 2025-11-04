AKTUELNO

Politika

'ZAHVALAN SAM PREDSTAVNICIMA EU' VUČIĆ RAZGOVARAO SA SORENSENOM: Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

- U otvorenom razgovoru potvrdio sam našu posvećenost dijalogu pod okriljem EU, kao jedinom okviru koji može da obezbedi mir, stabilnost i predvidivost za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. Usmerili smo pažnju na konkretne korake, punu i doslednu implementaciju već postignutih sporazuma, deeskalaciju na terenu i zaštitu prava i bezbednosti srpskog naroda. Posebno sam naglasio značaj formiranja Zajednice srpskih opština, u skladu sa dogovorima, kao ključnog elementa održivog rešenja - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbije'' i dodao:

Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis, uz jasno poštovanje preuzetih obaveza i principa međunarodnog prava. Zahvalan sam predstavnicima EU na angažmanu i nastavljamo kontakte kako bismo sačuvali mir i obezbedili normalan život za sve naše građane.
pročitajte još

BRNABIĆ ODGOVORILA LAZOVIĆU: Lepo bi bilo da mu neko objasni da Evropski savet definiše sveukupni politički pravac i prioritete EU

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Brisel

#Peter Sorensen

#Razgovor

#evropska unija

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić se sastao sa Sorensenom u Briselu: Predsednik Srbije kasnije prisustvuje večeri koju organizuje Marta Kos

Politika

Vučić razgovarao sa Sorensenom: Izrazio sam posebnu zabrinutost zbog teškog položaja u kom se nalaze Srbi na KiM

Politika

'NAŠA POLITIKA JE POLITIKA MIRA' Vučić razgovarao sa Sorensom: Suštinski je važno da se dijalog vrati na obavezu formiranja ZSO i zaštitu Srba na KiM

Politika

SERIJA VAŽNIH SASTANAKA NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa Sorensenom i Gakosom

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA LAJČAKOM: Srbija će se uvek i na svakom mestu boriti za svoj narod, zemlju i istinu! Mi drugu OTADŽBINU NEMAMO

Politika

VUČIĆ NAKON SASTANKA SA LAJČAKOM Razgovarali smo o situaciji na KiM i nepodnošljivim uslovima za život našeg naroda