'ZAHVALAN SAM PREDSTAVNICIMA EU' VUČIĆ RAZGOVARAO SA SORENSENOM: Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

- U otvorenom razgovoru potvrdio sam našu posvećenost dijalogu pod okriljem EU, kao jedinom okviru koji može da obezbedi mir, stabilnost i predvidivost za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. Usmerili smo pažnju na konkretne korake, punu i doslednu implementaciju već postignutih sporazuma, deeskalaciju na terenu i zaštitu prava i bezbednosti srpskog naroda. Posebno sam naglasio značaj formiranja Zajednice srpskih opština, u skladu sa dogovorima, kao ključnog elementa održivog rešenja - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbije'' i dodao:

Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis, uz jasno poštovanje preuzetih obaveza i principa međunarodnog prava. Zahvalan sam predstavnicima EU na angažmanu i nastavljamo kontakte kako bismo sačuvali mir i obezbedili normalan život za sve naše građane.

pročitajte još BRNABIĆ ODGOVORILA LAZOVIĆU: Lepo bi bilo da mu neko objasni da Evropski savet definiše sveukupni politički pravac i prioritete EU

Autor: Pink.rs