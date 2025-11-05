AKTUELNO

Politika

'SA DUBOKOM TUGOM SAM PRIMIO VEST' Predsednik Vučić izrazio saučešće porodicama stradalih u požaru u Tuzli: Srbija spremna da pomogne, ukoliko je potrebno

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama stradalih u požaru u domu za stare u Tuzli.

"Sa dubokom tugom primio sam vest o tragičnom požaru u domu za stare u Tuzli, koji je odneo veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, dok se molimo da se povređeni brzo oporave. U ovim teškim trenucima izražavamo solidarnost sa Tuzlom i Bosnom i Hercegovinom, uz spremnost Srbije da, ukoliko je potrebno, pruži svaku vrstu pomoći", napisao je predsednik na zvaničnom "X" nalogu.

Podsetimo, prema poslednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio deo zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo lekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Požar

#Tuzla

#stradali

