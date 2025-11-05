AKTUELNO

Politika

'STOKO, DABOGDA VAM DECA POCRKALA' Urednik Javnog servisa kune decu, izgovarao najgnusnije reči kao podrška blokaderima - JEZIVO ŠTA OVAJ ČOVEK PRIČA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug video printscreen ||

Urednik Javnog servisa Ivan Plavšić uputio je najstrašnije kletve deci, vređao je i pretio narodu ispred Skupštine.

- Došli smo da podržimo Dijanu, da ova stoka pomre od raka - kaže on na početku snimka.

Tu se nije zaustavio, već je počeo brutalno da vređa i kune decu.

- Dabogda im pocrkala deca i imali rak u kući svi do jednoga! Stoko, đubrad jedna, bićete razvlačeni po Srbiji kad vam Vučić ode. Ja vam kažem, sram vas bilo ološi jedni, ovo je sramota, toliko od mene, ne stidim se toga da kažem kao urednik Javnog servisa - rekao je on.

Nakon ovih najstrašnijih kletvi, on je stao i u odbranu blokadera-nasilnika Vladimira Štimca.

- Ono veče kad su Štimca, kad su za njega rekli da je uradio, ja sam odmah rekao da je to sramota. Neću da čitam takav izveštaj, jer je to nepravedno šta su uradili. Kao i za ovu nesrećnu ženu. Sram bilo Srbiju, onu koja ćuti i za onu koja se ovde skupila. Goreće u paklu - rekao je Plavšić.

RTS je medijska kuća, koja bi trebalo da bude medijski servis svih građana Srbije, a ovo je samo još jedan dokaz da u njemu rade i oni koji imaju izrazito antidržavne stavove.

#Javni servis

#Napad

#RTS

#deca

#gnusno

#ivan plavsic

#urednik

