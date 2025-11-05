VUČIĆ RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o odnosima Srbije i Ukrajine, evropskoj perspektivi naših zemalja i međunarodnoj agendi za naredni period.

Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku na kojoj ćemo nastaviti zajednički da radimo.

Dogovorili smo se da održavamo otvorene kanale komunikacije i u narednom periodu. - poručio je Vučić.

Autor: S.M.