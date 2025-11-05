AKTUELNO

Politika

'ŽELIMO DA POKAŽEMO DA SMO ZA MIR I SLOGU' Žarko koji je sa KiM peške došao do Beograda poslao snažnu poruku

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danima pešačimo i nije nam teško, imamo svoj cilj, imamo svoj cilj i želim da se ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku i toplom dočeku

Žarko Milovanović, jedan od Srba sa KiM koji je peške stigao u Beograd obratio se okupljenima ispred Skupštine Srbije.

- Krenuli smo na dug put da podržimo našeg predsednika i državu. Predsednik Vučić je uvek bio uz nas. Ovime želimo da pokažemo da smo za mir i slogu. Danima pešačimo i nije nam teško, imamo svoj cilj, imamo svoj cilj i želim da se ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom dočeku i toplom dočeku. Ovako nešto nismo nikad doživeli. Hvala vam od srca. Živela Srbija! - rekao je on.

Autor: S.M.

#Doček

#Poruka

#Srbi sa KiM

#pešice

#Žarko Milovanović

POVEZANE VESTI

Politika

DOČEK U MELJAKU ZA SRBE PEŠAKE SA KIM: Krenuli smo da pokažemo da smo za slogu, mir i Srbiju

Domaći

'OSEĆAJ JE VANVREMENSKI!' Nikola Rokvić se ukrcao na trajekt i stiže u EGINU! Ovo je njegova poslednje objava pred VELIKO FINALE! (FOTO)

Fudbal

Modrić i Hrvati na kolenima! Italija u poslednjem minutu izbacila 'vatrene' sa Evropskog prvenstva! ZAVRŠNICA ZA INFARKT! Imamo konačan poredak Grupe

Politika

MIR NEMA CENU! Ministarka Mesarović podržava osnivanje patriotskog pokreta: Želimo da budemo najjača brana svima onima koji hoće da unište i unize naš

Društvo

PAZITE SE AKO VAM JE LEGLA UPLATA KOJU NISTE OČEKIVALI! Ukoliko podignete novac koji nije vaš - Čeka vas OVO

Društvo

KORONA OPET HARA SRBIJOM: Mnogi se žale na ovih 6 simptoma! Doktori upozoravaju da najgore tek dolazi