'DOSTA JE MRŽNJE I LAŽI' Brnabić: Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra ni na dva kilometra od onih koji se sa njim ne slažu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na navode ideologa blokadera Žarka Koraća da je predsednik Aleksandar Vučić doveo svoje pristalice na dva metra od Dijane Hrke.
- Dosta više laži! Vaše laži i vaše sipanje mržnje u ovo društvo dovele su do toga da je neko uzeo pištolj u ruke i pucao na čoveka u Pionirskom parku samo zato što različito misli od blokadera, da je neko studente - Miloša, Vladu, Luku, Mariju, Anđeliju i ostale - fizički napadao i pretio i njima i njihovim porodicama, da je jedan od urednika RTS-a poželeo desetinama, stotinama hiljada građana naše zemlje da im deca umru od raka, da je devojka rano jutros policajca napala nožem. Šta želite više i kada ćete biti srećni? Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra ni na dva kilometra od onih koji se sa njim ne slažu. Istina je, kao i uvek u slučaju blokadera i njihovih medija, upravo suprotna - od prvog dana Ćacilenda okupljali ste se da vređate, ponižavate i napadate te slobodne ljude koji samo žele da iskažu svoj stav. Vučić je uvek, i sinoć, uprkos najpogrdnijim uvredama koje su mu upućivali, pozvao na smirivanje tenzija i dijalog. Dosta je mržnje i laži - poručuje Brnabić.
Autor: A.A.