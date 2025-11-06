AKTUELNO

'DOSTA JE MRŽNJE I LAŽI' Brnabić: Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra ni na dva kilometra od onih koji se sa njim ne slažu

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na navode ideologa blokadera Žarka Koraća da je predsednik Aleksandar Vučić doveo svoje pristalice na dva metra od Dijane Hrke.

- Dosta više laži! Vaše laži i vaše sipanje mržnje u ovo društvo dovele su do toga da je neko uzeo pištolj u ruke i pucao na čoveka u Pionirskom parku samo zato što različito misli od blokadera, da je neko studente - Miloša, Vladu, Luku, Mariju, Anđeliju i ostale - fizički napadao i pretio i njima i njihovim porodicama, da je jedan od urednika RTS-a poželeo desetinama, stotinama hiljada građana naše zemlje da im deca umru od raka, da je devojka rano jutros policajca napala nožem. Šta želite više i kada ćete biti srećni? Vučić nije doveo svoje pristalice ni na dva metra ni na dva kilometra od onih koji se sa njim ne slažu. Istina je, kao i uvek u slučaju blokadera i njihovih medija, upravo suprotna - od prvog dana Ćacilenda okupljali ste se da vređate, ponižavate i napadate te slobodne ljude koji samo žele da iskažu svoj stav. Vučić je uvek, i sinoć, uprkos najpogrdnijim uvredama koje su mu upućivali, pozvao na smirivanje tenzija i dijalog. Dosta je mržnje i laži - poručuje Brnabić.

Autor: A.A.

