Politika

Sastanak ministra Gašića sa potpredsednikom Centralne vojne komisije generalom Jousjom

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa potpredsednikom Centralne vojne komisije Narodne Republike Kine generalom Džang Jousjom u državnoj rezidenciji Dijaoutai u Pekingu.

Nakon tet-a-tet razgovora usledio je sastanak delegacija Srbije i Kine po pitanju bilateralne vojne saradnje dveju zemalja.

Video: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane naglasio je da su odnosi Srbije i Kine na najvišem nivou, a da je posebno značajna podrška koju Kina pruža našoj zemlji u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer smo svedoci svakodnevnog kršenja osnovnih ljudskih prava i principa zasnovanih na Povelji Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji od strane privremenih prištinskih institucija. On je istakao da Srbija ima ključnu ulogu u održavanju stabilnosti našeg regiona te zastupa mirno rešavanje sporova, međusobno razumevanje i dijalog kao osnovni mehanizam očuvanja mira u Jugoistočnoj Evropi.

Video: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da Srbija veruje u princip jačanja sopstvenih odbrambenih kapaciteta sa ciljem odbijanja potencijalnih bezbednosnih pretnji i očuvanja stabilnosti, i dodao da očekuje dalji nastavak odlične saradnje u vojnotehničkoj oblasti na obostranu korist.

Foto: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane

Potpredsednik Centralne vojne komisije Jousja istakao je da je današnji sastanak bio prilika za konstruktivan razgovor u oblasti odbrane radi daljeg jačanja saradnje naših oružanih snaga.

Foto: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane

Dugog dana posete ministar Gašić sa delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obišao je Muzej Komunističke partije Kine.

Foto: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane

Autor: D.Bošković

