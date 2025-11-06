Sastanak ministra Gašića sa potpredsednikom Centralne vojne komisije generalom Jousjom

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa potpredsednikom Centralne vojne komisije Narodne Republike Kine generalom Džang Jousjom u državnoj rezidenciji Dijaoutai u Pekingu.

Nakon tet-a-tet razgovora usledio je sastanak delegacija Srbije i Kine po pitanju bilateralne vojne saradnje dveju zemalja.

Ministar odbrane naglasio je da su odnosi Srbije i Kine na najvišem nivou, a da je posebno značajna podrška koju Kina pruža našoj zemlji u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer smo svedoci svakodnevnog kršenja osnovnih ljudskih prava i principa zasnovanih na Povelji Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji od strane privremenih prištinskih institucija. On je istakao da Srbija ima ključnu ulogu u održavanju stabilnosti našeg regiona te zastupa mirno rešavanje sporova, međusobno razumevanje i dijalog kao osnovni mehanizam očuvanja mira u Jugoistočnoj Evropi.

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da Srbija veruje u princip jačanja sopstvenih odbrambenih kapaciteta sa ciljem odbijanja potencijalnih bezbednosnih pretnji i očuvanja stabilnosti, i dodao da očekuje dalji nastavak odlične saradnje u vojnotehničkoj oblasti na obostranu korist.

Potpredsednik Centralne vojne komisije Jousja istakao je da je današnji sastanak bio prilika za konstruktivan razgovor u oblasti odbrane radi daljeg jačanja saradnje naših oružanih snaga.

Dugog dana posete ministar Gašić sa delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obišao je Muzej Komunističke partije Kine.

