Zašto Nova S i N1 ćute o događaju iz Francuske: Arno Gujon ukazao na veliki problem pomenutih medija

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju/Marko Petrović ||

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, oglasio se na svom Iks nalogu povodom nepravednog izveštavanja Nova S i N1.

"Kada jedan Francuz uživo na veoma gledanoj francuskoj televiziji brani pravo srpskog naroda u Krajini i na Kosovu i Metohiji - muk na Nova S i na N1. Ali zato kada na malo slušanom levičarskom radiju u Francuskoj napadaju Srbiju i Predsednika Vučića koga karakterišu kao “proizvod srpske nacionalističke ekstremne desnice ( ! )” odmah pljušte naslovne strane. Orvelski.", napisao je Arno Gujon.

Autor: Iva Besarabić

