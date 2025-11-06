Zašto Nova S i N1 ćute o događaju iz Francuske: Arno Gujon ukazao na veliki problem pomenutih medija

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, oglasio se na svom Iks nalogu povodom nepravednog izveštavanja Nova S i N1.
"Kada jedan Francuz uživo na veoma gledanoj francuskoj televiziji brani pravo srpskog naroda u Krajini i na Kosovu i Metohiji - muk na Nova S i na N1. Ali zato kada na malo slušanom levičarskom radiju u Francuskoj napadaju Srbiju i Predsednika Vučića koga karakterišu kao “proizvod srpske nacionalističke ekstremne desnice ( ! )” odmah pljušte naslovne strane. Orvelski.", napisao je Arno Gujon.
