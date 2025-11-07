'UBIJ SRBINA, MRŠ IZ HRVATSKE' U Splitu osvanuli ZASTRAŠUJUĆI grafiti, poslata jasna poruka Srbima! Slovo 'U' na svakom koraku!

Split osvanuo išaran ustaškim grafitima i porukama mržnje prema Srbima. Na njima je pisalo: "Mrš iz Hrvatske", "ubij Srbina" i slovo "U"

Grafiti s porukama mržnje usmereni prema Srbimaosvanuli su u petak ujutro, 7. novembra, na zgradi školske dvorane na splitskim Plokirtama, piše Dalmacija Danas. Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo "U".

Podsetimo, grupa maskiranih muškaraca odevenih u crno upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gde je u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta trebalo da se održe Dani srpske kulture. Učestvovali su penzioneri i mladi.

Devetoro muškaraca koje je splitska policija privela i krivično prijavila zbog incidenta dobili su jednomesečni istražni zatvor. Svi su prijavljeni zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje kao i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

U istražni zatvor su završili zbog mogućeg uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela. Kako se nezvanično saznaje, privedeni su uglavnom davali svoju odbranu.

Policija je posle izgreda koji se dogodio u ponedeljak predveče, u sredu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestoro u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina.

Svi oni se dovode u sumnju da su u ponedeljak predveče ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gde je, u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", trebalo da počne obeležavanje Dana srpske kulture, i zatražili su od prisutnih da napuste prostoriju.

Vikali su im: "Za dom spremni"

Osmoro članova KUD-a iz Novog Sada, uglavnom mlađih osoba, kao i drugi učesnici mirno su napustili gradski kotar. Ceo slučaj je prijavljen policiji. Svedoci su rekli kako je reč o većoj grupi muškaraca koji su bili odeveni u crno, a neki od njih su bili zamaskirani.

Autor: D.Bošković