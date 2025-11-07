ĐURIĆ SA ITALIJANSKIM MINISTROM ČIRIJANIJEM: Prioritet Srbije pristupanje Evropskoj uniji

Ministar spoljnih poslova Republike SrbijeMarko Đurić razgovarao je danas sa ministrom za parlamentarne odnose Republike Italije Lukom Čirijanijem o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu Srbije i aktuelnim regionalnim pitanjima.

Ministar Đurić je istakao da Srbija i Italija neguju prijateljske i bliske odnose zasnovane na strateškom partnerstvu, podsetivši da je Italija prva država članica Evropske unije sa kojom je Srbija uspostavila ovakav oblik saradnje, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ocenio je da Italija predstavlja jednog od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i da postoji obostrani interes za dalje produbljivanje saradnje, imajući u vidu da je Srbija posvećena razvoju ekonomije koja je u protekloj deceniji više nego udvostručila svoj BDP.

Izrazio je posebno zadovoljstvo kontinuitetom političkog dijaloga i uspešnom posetom predsednice Saveta ministara Italije Đorđe Meloni Beogradu, koja je, kako je naveo, potvrdila prijateljstvo dve zemlje i dala novi zamah bilateralnim odnosima.

Šef srpske diplomatije je naglasio da se među ključnim prioritetima Srbije nalaze očuvanje stabilnosti u regionu, politička i vojna neutralnost zemlje, kao i pristupanje Evropskoj uniji.

Izrazio je uverenje da će u narednom periodu biti stvoreni uslovi za otvaranje Klastera 3, što bi predstavljalo dodatni podsticaj procesu evropskih integracija Srbije.

Zahvalio je Italiji što snažno veruje u evropsku viziju Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci njenom evropskom putu, a posebno je ukazao na angažovanje italijanskih vojnika u sastavu KFOR-a, koji daju značajan doprinos očuvanju bezbednosti i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštiti srpske kulturne baštine.

Ministar Đurić je podsetio i da Srbija ove godine predsedava Centralnoevropskom inicijativom (CEI), koja uz snažnu podršku Italije već tri decenije doprinosi ekonomskom razvoju država članica.

Zahvalio je na pozdravima koje mu je ministar Čirijani preneo u ime predsednice Saveta ministara Italije Đorđe Meloni, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković