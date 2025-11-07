KAO SAV NORMALAN SVET! Ministar Glišić prvi put nakon izlaska iz bolnice posetio kafanu! Sa meštanima Kostajnika nazdravio novim projektima! (FOTO)

Nakon što je preživeo moždani udar usred emisije na TV Pink, i izašao iz bolnice, ministar za javna ulaganja Darko Glišić vratio se postepeno svim svojim političkim obavezama.

Naime, ministar za javna ulaganja Darko Glišić je danas posetio selo Kostajnik gde je imao priliku da razgovara sa meštanima, a ono što je prvi put uradio jeste svraćanje u kafanu.

On je zajedno sa meštanima seo i nazdravio budućim projektima koje su ranije danas dogovorili.

Podsetimo, ministar Glišić je u avgustu mesecu doživeo moždani udar, a nakon izlaska iz bolnice govorio je o trenucima kada se borio za život:

- Mi smo se tog dana šalili kao nikad... Moždani udar dolazi pravo niotkuda. Meni se rascepila karotidna arterija. Moji krvni sudovi su u dobrom stanju. Sećam se svega, želeo sam da izgovorim rečenicu nakon priloga koji je išao. Osmislio sam je u glavi, ali kada me je Dea pitala nisam mogao da je izgovorim - opisuje Glišić.

Setio se i svih događaja pre nego što je izgubio svest.

- Sećam se da ste tada prekinuli program jer ste videli da sam se odmakao od stola i pokušao da pijem vodu. Sećam se i kada ste sa kamermanima ukazivali mi pomoć! Sve sam vas čuo, ali nisam mogao da reagujem. Kada sam izgubio svest, narednih 12 sati ja sam se odmarao, a drugi su se mučili - rekao je Glišić.

Autor: D.Bošković