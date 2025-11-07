MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA ODGOVORILO NA PROZIVKE ZAHAROVE: Iznenađeni smo komentarima na račun Srbije i Vučića! Srbija je SUVERENA I NEZAVISNA DRŽAVA

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.

"Ovom prilikom još jednom ukazujemo da je Srbija je suverena i nezavisna država koja svoje odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država, kao i od zvaničnih glasnogovornika njihovih institucija, očekujemo uvažavanje te činjenice", napisala je Jovanović i dodala:

"Podsećamo gospođu Zaharovu da je upravo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću Srbija jedina zemlja u Evropi, izvan ZND, koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Ta odluka nije bila ni laka ni jednostavna, ali je doneta iz ubeđenja da se istorijska prijateljstva ne napuštaju pod pritiskom".

Ona je dodala i to da je Srbija, uprkos većinskom stavu na kontinentu, o odnosima s Rusijom odlučivala samostalno.

"Srbija je, takođe, uprkos izuzetno složenom međunarodnom kontekstu, zadržala otvorene linije saradnje sa Ruskom Federacijom, uključujući i redovne direktne avio-letove ka više ruskih gradova, kao izraz svoje dosledne i nezavisne politike", navela je i dodala:

"U vezi sa daljim navodima gospođe Zaharove, ističemo da Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu bilo gde u svetu i da se strogo i dosledno pridržava međunarodnih propisa i pravila Ujedinjenih nacija. Ne treba zaboraviti ni to da su upravo na preporuku predsednika Vučića procedure za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja podignute na nivo odlučivanja Saveta za nacionalnu bezbednost, kako bi se osiguralo da ni jedan metak proizveden u Srbiji ne završi na područjima pogođenim konfliktima".

Na kraju, Jovanović je navela i to da je Srbija mogla da otvori više pregovaračkih poglavlja sa EU, ali nije, jer je pokazala doslednost principima i obavezama.

"I dok Srbija ostaje dosledna svojim principima i obavezama, vredi podsetiti da naša zemlja od decembra 2021. godine nije otvorila nijedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, iako je mogla. Zanimljivo je, svakako ne slučajno, da se taj datum poklapa sa početkom rata u Ukrajini", navela je i nastavila:

"Nije prvi put da gospođa Zaharova koristi retoriku koja ne odražava duh odnosa koji postoji između naših država i naroda. Srbija se ne služi uvredama, niti ih prihvata kao stil komunikacije među prijateljima".

Na kraju, Jovanović je zaključila da će "Srbija i dalje voditi svoju politiku mirno, odgovorno i suvereno,u skladu sa sopstvenim interesima i dostojanstvom, i očekuje da se taj izbor uvažava".

Autor: D.Bošković