POSTAVLJEN NOVI KOMANDAT SAJ-a! Evo ko je pukovnik policije Igor Žmirić: Odluka doneta rešenjem direktora policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, danas, za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice postavljen pukovnik policije Igor Žmirić.

Rođen je u Somboru pre 46 godina u patriotskoj porodici sa policijskom tradicijom. Njegov deda bio je nekadašnji načelnik somborske policije. Padobranstvo, koje je zavoleo još kao tinejdžer, ubrzo ga je dovelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u legendarnu 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, a po rigoroznoj selekcionoj proveri prelazi u novoformiranu jedinicu - Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu. U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, kada je 2004. godine od strane tadašnjeg ministra MUP-a odlikovan zlatnikom „Jakov Nenadović“ i proglašen za najboljeg specijalca Ministarstva unutrašnjih poslova, a 2024. godine doneta je povelja o odlikovanju Igora Žmirića ordenom zvezde „Jakova Nenadovića“.

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, prošao je veoma zahtevnu selekciju i postao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice. Na predlog direktora policije i saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a postavljen je 2019. godine na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata.

U toj jedinici je radio do 2021. godine kada je upućen u Žandarmeriju, na mesto savetnika komandanta. Na predlog ministra i rukovodstva Direkcije policije 2023. godine vratio se na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Žmirić je učestvovao u obukama i razmenama iskustava sa najelitnijim jedinicama sveta – ruskim, američkim, francuskim. Takođe, završio je i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba „Grifon“ i direktor padobranske reprezentacije Srbije.

Autor: Iva Besarabić