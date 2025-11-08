AKTUELNO

Politika

MITROVIĆ ZAVRŠAVA DESETODNEVNU POSETU EVROPI, A POSLEDNJA STANICA JE LONDON! Direktor i vlasnik Pink Media Group ponovo digao buru na MREŽEMA - Evo kakav snimak je objavio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram posebno zanimljivim video snimkom kojim je izazvao lavinu lajkova i komentara, i to u najkraćem mogućem roku!

Naime, kako je Mitrović otkrio, on završava desetodnevnu turneju po Evropi, a poslednja stanica biće London.

'Ovo je svakako antologijski govor VELIKANA, poetski i očinski' Željko Mitrović podelio sa pratiocima Vučićev snimak: Preslušajte detaljno! VAŽNO JE!

Kako je i sam istakao, uspeh koji je ostvario za ovih nekoliko dana proslaviće na sebi svojstven način, i to uz pomoć AI (openpink.ai) koji mu je i sam predložio na koji način to da izvede.

- Sutra sam u Londonu i zavrsavam poslovnu turneju koja traje 10 dana po celoj Evropi! Dobre rezultate svakako ću ovako proslaviti! Zapravo naš AI (openpink.ai) mi predlaže da to izvedem na ovaj način - napisao je Mitrović ispod video snimka na kom igra sa ženama u bikinijima.

Autor: D.Bošković

#Evropa

#London

#Poseta

#bura

#mreže

#snimak

#Željko Mitrović

