'SUTRA GLASAMO DA OSVOJIMO 10 OD 10' Srpska lista pozvala stanovnike Klokota da stanu pod jedan barjak

Foto: Srpska lista

Srpska lista pozvala je večeras stanovnike Klokota da stanu pod jedan barjak, barjak Srpske liste i pokažu nikad veće jedinstvo i slogu na radost čitavog srpskog naroda i u inat onima koji bi želeli da nas nema

Kako su naveli u objavi na Instagramu, a povodom drugog kruga lokalnih izbora u opštini Klokot, većinski naseljene Srbima, koji se održavaju u nedelju, 9. novembra

"Sutra glasamo za 170. Glasamo da osvojimo 10 od 10!!! Živelo srpski jedinstvo!Živela srpska sloga! Živel Klokot! Živeo srpski narod! Živela Srpska lista! ŽIVELA SRBIJA!!!", navodi se u objavi.


Lokalni izbori se održavaju u nedelju u 18 opština u AP Kosovu i Metohiji od 07 do 19 časova.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika je Božidar Dejanović, iako će se na biračkom listiću naći i ime Srećka Spasića, koji je u prvom krugu nastupao kao kandidat GI Srpska narodna sloga, ali je prošle nedelje saopštio da se povlači iz izborne trke jer se pridružio Srpskoj listi.

