'SUTRA GLASAMO DA OSVOJIMO 10 OD 10' Srpska lista pozvala stanovnike Klokota da stanu pod jedan barjak

Srpska lista pozvala je večeras stanovnike Klokota da stanu pod jedan barjak, barjak Srpske liste i pokažu nikad veće jedinstvo i slogu na radost čitavog srpskog naroda i u inat onima koji bi želeli da nas nema
Kako su naveli u objavi na Instagramu, a povodom drugog kruga lokalnih izbora u opštini Klokot, većinski naseljene Srbima, koji se održavaju u nedelju, 9. novembra
"Sutra glasamo za 170. Glasamo da osvojimo 10 od 10!!! Živelo srpski jedinstvo!Živela srpska sloga! Živel Klokot! Živeo srpski narod! Živela Srpska lista! ŽIVELA SRBIJA!!!", navodi se u objavi.
Lokalni izbori se održavaju u nedelju u 18 opština u AP Kosovu i Metohiji od 07 do 19 časova.
Kandidat Srpske liste za gradonačelnika je Božidar Dejanović, iako će se na biračkom listiću naći i ime Srećka Spasića, koji je u prvom krugu nastupao kao kandidat GI Srpska narodna sloga, ali je prošle nedelje saopštio da se povlači iz izborne trke jer se pridružio Srpskoj listi.
Autor: D.Bošković