U pripravnosti svi kapaciteti sistema odbrane i spasavanja u slučaju ekstremnih vremenskih uslova

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova održao je u Palati Srbija sastanak Operativnog štaba za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i spasavanjem u slučaju ekstremnih snežnih padavina, nanosa i poledica.

Sastanak je održan u cilju blagovremenih priprema i preduzimanja mera kojima se sprečavaju ili ublažavaju posledice u slučaju ekstremnih vremenskih uslova.

Na sastanku je istaknut visok stepen spremnosti, kapaciteta i koordinacije svih subjekata sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji za reagovanje u slučaju vanrednih situacija izazvanih ekstremnim snežnim padavinama i niskim temperaturama.

Svi kapaciteti u sistemu odbrane i spasavanja su u pripravnosti, a nadležne službe će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, zajednički i koordinisano reagovati kako bi se obezbedila bezbednost građana i nesmetano funkcionisanje države tokom predstojeće zimske sezone.

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Direkcije policije, prisustvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva odbrane, Ministarstva za javna ulaganja, javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, javnih preduzeća „Putevi Srbije”, „Elektromreža Srbije”, „Elektrodistribucija Srbije”, „Elektroprivreda Srbije”, kao i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičke direkcije za robne rezerve, Crvenog krsta Srbije i Gorske službe spasavanja.

Autor: D.Bošković