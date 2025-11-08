AKTUELNO

Politika

'Neće se na ovome završiti' Alek Kavčić uputio užasavajuće pretnje novinarki

Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ

Novinarka Suzana Trninić oglasila se nakon pretnji i uvreda koje je dobijala od predstavnika blokadera Aleka Kavčića.

- Pošto su uvrede i pretnje prešle sve mere, slušajte me sada dobro: Posle emisije gdin Kavčić mi se uneo u lice, izvredjao me, i zajapuren zapretio da se "neće na ovome završiti" i da ću ja "tek videti". To je uradio pred Cvijetinom, pred autorom podkasta i vlasnicima studija - navela je Trninić na "Iksu" i zaključila:


- Ukoliko je ovaj linč na mrežama kome sam izložena to "što ću tek videti", onda računam da je pretnje ostvario. Ukoliko bude nastavka ovom ludilu, snimak pretnji (snimljene su telefonom) dostaviću policiji.

#Alek Kavčić

#novinarka

#pretnje

#uvrede

