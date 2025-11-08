AKTUELNO

Predsednik Vučić potvrdio: Posetio sam porodicu Firić

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas u Novom Sadu na Klisi, posetio Danijelu Firić, majku dve devojčice koje su stradale u padu nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu.


- To je najstradalnija porodica, ako je to uopšte moguće reći, ali ja ne želim da pričam o tim razgovorima - naveo je Vučić.

Poželeo je svim porodicama stradalih u padu nadstrešnice da dočekaju pravdu koja, kako je rekao "neće biti jednostavna".

- Hoću da završim svoj mandat časno, neću se libiti da kažem svoje mišljenje o političkim protivnicima, ali je moja obaveza da i njih poštujem, uvek sam spreman na svaku vrstu razgovora - kazao je Vučić.


Podsetimo, simpatizeri opozicije na bolestan način na društvenim mrežama vređaju porodice žrtava tragedije u Novom Sadu.

Naime, na meni se našla porodica sestara Firić koje su stradale prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, a čija je majka u svojoj ispovesti koja je potresla Srbiju između ostalog poručila da ne želi da ime njenih devojčica i tragedija koja ih je zadesila bude zloupotrebljena u političke svrhe.

