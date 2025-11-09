'UBEDLJIVA POBEDA SRPSKE LISTE U KLOKOTU TRIJUMF JE SRPSKE SLOGE I JEDINSTVA' Petar Petković: Zaokružena pobeda u svih 10 srpskih opština - nepodeljena podrška

Srpska lista pobedila je u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, uključujući i Klokot u drugom krugu. Petar Petković istakao je da rezultat potvrđuje jedinstvo Srba i podršku države Srbijе u borbi za interese naroda na KiM.

Ubedljiva pobeda Srpske liste u Klokotu trijumf je srpske sloge i jedinstva, kao i snažna poruka srpskog naroda da smo ujedinjeni uspeli da se izborimo da srpske opštine budu u srpskim rukama, što je neophodan politički zalog za budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji, istakao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković

- Večerašnjom pobedom u drugom krugu lokalnih izbora u Klokotu, zajedno sa ubedljivim trijumfom u prvom krugu u preostalih devet opština sa srpskom većinom, Srpska lista zaokružila je pobedu u svih deset srpskih opština i pokazala da ima nepodeljenu podršku našeg naroda. Što je najvažnije - srpskim opštinama upravljaće srpski gradonačelnici, uz podršku odbornika Srpske liste koji imaju prekopotrebnu većinu u svim lokalnim skupštinama.

Ovaj istorijski rezultat nosi i odgovornost Srpske liste da se još snažnije i odlučnije bori za interese našeg naroda na ovim prostorima i u tome će imati još izraženiju podršku države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kako bismo zajedno našem narodu osigurali bolju budućnost na ovim prostorima.

Srpski narod ponovo je pokazao da kada smo ujedinjeni i složni, jesmo najjači bedem onima koji našem narodu ne žele ništa dobro. Zato je večerašnja pobeda još značajnija, jer je u vreme velikih političkih turbulencija u Prištini, Srpska lista pokazala nedvosmisleno da ima snažno i čvrsto poverenje srpskog naroda koji je odlučan da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima - istakao je Petar Petković.

Autor: D.Bošković