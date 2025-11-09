AKTUELNO

Politika

'ZALAŽE SE ZA OCEPLJENJE KOSOVA, NEGIRA JASENOVAC, NAZIVA NAS GENOCIDNIM' Karleuša o Severini: Služi se jeftinim poenima da bi stekla regionalnu popularnost! Ja to nikad ne bih radila

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica Jelena Karleuša večeras je gošća Hit tvita, gde je govorila i o svojoj koleginici Severini.

- Severina je poznata kao neko ko se zalaže za ocepljenje Kosova, ko negira Jasenovac, kao nekoga ko nas naziva genocidnim. Šokantno mi je, u najmanju ruku, kada čujem da srpska omladina nju naziva bloakderskom heroinom... Ona je kao, neki pojam Srbima Ona se služi jeftinim poenima, ja sam to mogla da radim, da bih imala opštu regionalnu popularnost... Ja sam mnogo propatila zbog mojih stavova, mogla sma d aćutim, ali sam izabrala da ne ćutim, jer pošten čovek razmišlja svojom glavom. Nisam se bavila pitanjima hrvastke, predsednikom, na koncertima nisam pominjala... - rekla je Kareuša.

Autor: D.Bošković

