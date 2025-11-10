Linta: Izjava Hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenje grupe ustaša licemerje

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas kao vrhunsko licemerje saopštenje hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenjem grupe ustaša u Rijeci, koja je planirala napad na mlade karatiste iz Srbije, jer nije bilo krivičnog dela.

Saopštenje hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenjem grupe ustaša, jer tobože nije bilo elementa krivičnog dela predstavlja vrhunsko licemerje i svesno i namerno kršenje zakonskih odredbi, naveo je Linta.

Linta je u saopsstenju Saveza Srba iz regionu dodao da je policija spreccila veću grupa ustaša, maskiranih crokošuljaša, naoružanih bejzbog palicama, koja je planirala fizički obračun sa mladim karatistima iz Srbije koji su došli u Rijeku na Balkansko prvenstvo, da izvrše brutalan fizički napad na mlade srpske karatiste.

Pomenuta grupa, kako je rekao, hrvatskih fašista, počinila je krivično delo podsticanje i pozivanje na nasilje i mržnju prema pripadniku ili grupi ljudi zbog njihove nacionalne, etničke, vjerske, rasne i druge pripadnosti koje je jasno definisano u članu 325. Krivičnog zakona Hrvatske.

Prema reccima Linte, za organizatore tog krivičnog dela predviđena je zatvorska kazna od šest meseci do tri godine a za članove grupe do jedne godine.

Potpuno je jasno da policija neće otkriti organizatore i članove te ustaške grupe, jer hrvatska vlast na čelu sa (predsednikom vlade Andrejom) Plenkovićem vodi politiku rehabilitacije i normalizacije ustaštva, kao i ustaških simbola i pozdrava, naveo je on.

Prema njegovim reccima, dobro je poznato da su se Plenković i njegovi ministri fotografisali sa crnokošuljašima, uzvikivali "Za dom spremni", prisustvovali koncertima vodećeg ustaše u Hrvatskoj Marka Perkovića Tompsona, a dozvolili su i ustaški okrugli sto o Jasenovcu u Hrvatskom saboru.