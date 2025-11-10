AKTUELNO

Politika

UGLJEŠA MRDIĆ PREVEZEN U URGENTNI CENTAR

Izvor: Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uglješa Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije, hitno je prevezen u Urgentni centar (UC).

Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije.

Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, gde je danima šrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Uglješa Mrdić

#Urgentni centar

#Zdravlje

#štrajk glađu

POVEZANE VESTI

Politika

UGLJEŠA MRDIĆ: Kako je rušenje nadstrešnice u Novom Sadu zaustavilo najveći kineski infrastrukturni projekat u Evropi

Politika

POMAGAČI SNEŽANE BJELOGRLIĆ NA NJENOM PUTU BEZAKONJA Uglješa Mrdić: Od Visokog saveta sudstva napravili su pravosudnu berzu za trgovinu uticajem

Politika

Uglješa Mrdić : Ponoš je najgori načelnik Generalštaba u istoriji Vojske Srbije!

Politika

MRDIĆ: ČIJI SU POTPISI NA SVAKOJ STRANI ANEKSA UGOVORA KOJE JE USVOJILA VLADA I ZAŠTO TUŽILAŠTVO ĆUTI O TOME?

Politika

UHVAĆEN U LAŽI! Uglješa Mrdić: Tužilac Josimović u dokumentu demantovao svoju optužnicu

Politika

ODGOVOR NA SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE: Reakcija Uglješe Mrdića