Ovo su imena sa blokaderske liste - Srbiju bi odveli u bedu: Žive u luksuzu, letuju u mondenskim letovalištima, ojadili ekonomiju...

Prema pisanju opozicionog portala "Vreme", "studentsko" blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju, a neka imena su već potvrđena.

Na spisku kandidata su Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, kao i advokat Zdenko Tomanović, Jovo Bakić, Rodoljub Šabić, Tihomir Stanić, Zlatko Kokanović, Jelena Stupljanin.

Lista će biti konačna tek kad se izbori raspišu, piše opozicioni portal. Da pogledamo ko su to njihovi kandidati.

Dejan Šoškić

Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), koji je na toj funkciji bio do 2012. godine, i koji je prema pisanju medija 2022. godine bio potencijalni kandidat opozicije za predsednika države ili gradonačelnika Beograda se nalazi na toj listi.

Šoškić ima praktično iskustvo u vođenju finansija na državnom nivou, a blokaderima je takav čovek potreban za prljave radnje. Možda to i ne bi bilo čudno da Šoškić nije najgori guverner u istoriji NBS, jer je tokom njegovog dvogodišnjeg mandata dinar izgubio čak 10,5 odsto svoje vrednosti u odnosu na evro.

Taj pad bio bi još veći da Šoškić nije potrošio više od dve milijarde evra kako bi sprečio dalje srozavanje srpske valute.

Zdenko Tomanović

Zdenko Tomanović, beogradski advokat, se i ranije pominjao kao potencijalni kandidat pomenute liste. Poznato je i njegovo bahato ponašnje od letos, kada je, dok su građani Srbije svakodnevno trpeli posledice nasilnih protesta i blokada, odmarao na jahti u luksuznom letovalištu Porto Novi.

Ono što je nekada bila pravna karijera sada se pretvara u nešto sasvim drugo, koordinaciju opstrukcija i blokada koje ugrožavaju osnovno funkcionisanje države.

Jelena Stupljanin

Blokaderska glumica Jelena Stupljanin naširoko je uzimala pare glumeći u serijama koje finansira Telekom, a onda je na najstrašniji način udarila na sve državno i svoje neistomišljenike. Stupljaninje u krajnje fašističkom maniru "otpisala" jedan čitav deo sopstvenog naroda - onaj koji ne razmišlja kao blokaderi ekstremisti, istakavši kako njih "uopšte ne smatra ljudima".

- Ja njih ne smatram ljudima uopšte... ljudi su sa ove strane... ono su neki demoni, monstrumi... kako bih rekla, neki ljudi koji nisu svesni toga šta rade. Neki ljudi koji su očigledno toliko zaključali svoje emocije... - rekla je Jelena Stupljanin za tajkunsku, antisrpsku televiziju N1.

Jovo Bakić

Jovo Bakić, profesor i jedan od vođa blokadera, nalazi se na listi. Poznat je po pozivima na dinstanje i prženje i pozivima na "revolucije" u Srbiji.

Osim toga, on je najavio da će u slučaju da on i njegova ekipa dođu na vlast "suditi po kratkom postupku". Takođe, otvoreno je priznao da puca na ministarsku fotelju i to na, ni manje ni više, nego na poziciju Ministra policije.

Poznata je njegova pretnja: "Jurićemo vas po ulici".

Zlatko Kokanović

Zlatko Kokanović - lažni ekolog, poznat po svom prostačkom vređanju predsednika Vučića i pozivanju na građanski rat, je još jedno ime sa liste.

Nije tajna da mu smetaju Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i da u borbi sa aktuelnom vlašću preti "dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima".

Vladan Đokić

Vladan Đokić , rektor Univerziteta u Beogradu, poznat je po tome što je dozvolio blokade fakulteta, a zatim ih i zdušno podržao, istovremeno kompletno izbegavajući da radi svoj posao, a kako je Informer pisao Đokić je još u maju ove godine prihvatio da bude na listi.

Nije tajna i da je na seminaru u Alpbahu, gde su austrijski političari i Vjosa Osmani otvoreno klevetali Srbiju, Vladimir Đokić sedeo nem i nije branio svoju instituciju.

Skup je osramotio srpske predstavnike i ukazao na opasne planove protiv države.

Radoljub Šabić

Rodoljub Šabić, osvedočeni lažov je pre tri godine izmislio da je napadnut u Beogradu, a istragom se utvrdilo da se samo sapleo.

Snimak Šabića nakon pada usled saplitanja postoji.

Tihomir Tika Stanić

Tihomir Tika Stanić, glumac i aktivni blokader, se prema pisanju medija takođe nalazi na listi.

Član Predsedništva SNS Aleksandar Jakšić raskrinkao je glumca Tihomira Stanića i otkrio da mu je Radio-televizija Srbije (RTS) samo za 13 meseci isplatila više od 2 miliona evra!

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević pročitao je ove skandalozne podatke.

- RTS je produkciji koja se zove ''Tihomir Stanić prodakšn'' uplatila 2.079.710 evra u periodu od 31. jula 2023. do 20. septembra 2024. godine. I to samo za godinu i mesec dana je dobio 243.326.104,08 dinara. Sve crno na belo. I to je samo od RTS-a, pa plus Telekom, plus Ministarstvo kulture, plus Filmski centar Srbije. Pa on je plaćeniji od Roberta de Nira. Holivudski glumci ne mogu da zarade za 13 meseci dva miliona i 80 hiljada evra. Mi njega plaćamo. Ja evo ne verujem. Podelite ovaj novac na 13 meseci, pa pogledajte koliko je to mesečno! Stanić zarađuje 5.333 evra dnevno - naglasio je Vučićević.