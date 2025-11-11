Gajić: Kolosalan propust tužilaštva jer nije utvrđivana odgovornost Miloševića i Bojovića

Predsednik Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić, izjavio je da je tužilaštvo posle pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi počinilo ozbiljne propuste, od rukovođenja postupkom na mestu nesreće do izostavljanja iz krivičnog postupka bivših čelnika kompanije Infrastruktura železnice Srbije Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića.

„Bojović i Milošević su saslušani kao svedoci, a ni tu ulogu u krivičnom postupku nisu imali do pred sam kraj dopunske istrage“, rekao je Gajić televiziji Pink.

„Milošević je bio izvršni direktor Infrastrukture železnice Srbije zadužen za bezbednost saobraćaja i za održavanje objekata na železnici. On je otvorio železničku stanicu formalnim telegramom u martu 2022. godine. U periodu od pet godina Vlada Srbije je dala železnici 140 miliona evra za održavanje objekata. Ne zna se za šta su trošene pare, ali izgleda da nisu za održavanje“, dodao je Gajić.

Gajić je precizirao da je železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Novi Sad pušten 19. marta 2022. godine, i podsetio da je nadstrešnica pala 1. novembra 2024. godine.

„Železnička stanica Novi Sad otvorena je na osnovu važećih odluka nadležnih ljudi u Infrastrukturi železnice Srbije, pre svega Bojovića kao predsednika Skupštine Infrastrukture železnice Srbije i Miloševića kao izvršnog direktora te kompanije. Oni funkcionišu tako što bord direktora, koji se sastoji od tri direktora, faktički upravlja železnicom“, zaključio je Gajić.

