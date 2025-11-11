Kokanović na groblju heroja u Parizu: Trajna vrednost srpsko-francuskog prijateljstva

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu | |

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović u okviru posete Parizu prisustvovao je obeležavanju Dana primirja u Prvom svetskom ratu i tom prilikom odao počast palim srpskim i savezničkim vojnicima i istakao trajnu vrednost srpsko-francuskog prijateljstva.

Kokanović, koji sa svojim timom boravi u radnoj poseti Srbima u Francuskoj sa ciljem jačanja saradnje sa srpskom zajednicom, kulturnim organizacijama i partnerskim institucijama u toj zemlji, održao je na vojničkom groblju Tije svečani govor, kada je podsetio na zavet predaka, snagu i istrajnost srpskog naroda, kao i na istorijsko bratstvo između Srbije i Francuske.

Kako je saopšteno, Kokanović je posebno istakao simboliku Natalijine ramonde kao znaka vaskrsa i neprekinute snage srpskog naroda.

Podsetio je da su na Spomeniku zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu u srpskoj prestonici uklesane reči "Volimo Francusku kao što je ona volela nas 1914-1918.", koje su i danas putokaz i temelj negovanja prijateljstva dve države.

Tokom posete Francuskoj, Kokanović je u gradu Dru orazgovarao sa predstavnicima Udruženja srpsko-francuskog prijateljstva 28 o unapređenju kulturne saradnje, povezivanju mladih i jačanju vidljivosti srpske kulture u Francuskoj.

Nakon sastanka položeni su venci na spomenik palim borcima, u znak sećanja na hrabrost i žrtvu srpskih i savezničkih vojnika.

Takođe, svečano je otvorena izložba posvećena srpsko-francuskom prijateljstvu, na kojoj su predstavljeni arhivski materijali, fotografije, prepiske i novinski zapisi iz perioda Velikog rata, kao i savremeni projekti saradnje srpskih i francuskih institucija.

Poseban akcenat na izložbi stavljen je na predstavljanje istorijskog doprinosa i hrabrosti srpskih vojnika koji su dali svoj život za otadžbinu.

Izložbu, koja ima cilj da podseti javnost na važnost očuvanja sećanja i na vrednosti prijateljstva koje se gradi kroz istoriju, kulturu i međusobno razumevanje, otvorili su Kokanović i gradonačelnik grada Drua Pjer Frederik Bio.

Kokanović je sa ministrom bez portfelja Đorđem Milićevićem u Parizu održao radni sastanak sa predstavnicama srpskih udruženja koja deluju širom Francuske, kojem su prisustvovali i ambasadorka Srbije u Francuskoj Ana Hrustanović i direktorka Srpskog kulturnog centra u Parizu Marija Nestorović.

Na sastanku je bilo reči o daljem jačanju podrške nastavi srpskog jezika, očuvanju kulturnih i verskih tradicija, kao i o organizaciji aktivnosti koje doprinose povezivanju srpske zajednice i jačanju njene vidljivosti u javnom prostoru.

Sagovornici su se saglasili da su udruženja nosioci kulturnog i identitetskog života srpske dijaspore, a Uprava je ponovo izrazila spremnost da nastavi institucionalnu i programsku podršku njihovom radu.

U nastavku posete, najavljen je sastanak direktora Uprave sa Episkopom zapadnoevropskim Justinom, a razgovor je planirano da bude posvećen položaju Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj, očuvanju duhovnog identiteta i jačanju zajedništva među Srbima u dijaspori.

Autor: A.A.