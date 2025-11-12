ŠAMAR HAŠIMU TAČIJU U HAGU: Sud produžio zabranu poseta! Curile tajne o svedocima iz zatvora

Specijalizovana veća Kosova u Hagu produžila su ograničenje neprivilegovanih poseta jednom od lidera bivše terorističke OVK Hašimu Tačiju kako bi se sprečilo dalje nezakonito otkrivanje poverljivih informacija u vezi sa svedocima, preneo je Reporteri.

Odluku je 16. oktobra donela sudija za prethodni postupak Maržori Maselot. Odluka je objavljena 7. novembra, prenosi Reporteri.

Tužilaštvo je tvrdilo da prethodno uvedena ograničenja ostaju proporcionalna i opravdana i da stoga treba da ostanu na snazi.

Tužilaštvo smatra da postoji rizik da Tači ometa postupke Mehanizma za međunarodne krivične sudove i u svom predmetu za ratne zločine, iako je taj slučaj okončan.

Sa druge strane, Tačijeva odbrana je odgovorila da tužilaštvo ne može da dokaže da ograničenja ostaju neophodna ili proporcionalna.

Odbrana takođe osporava tvrdnju tužilaštva da postoji rizik da Tači utiče na bilo kog svedoka u predmetu protiv ometanja pravosuđa, navodeći da je tužilaštvo već dostavilo predmet, spisak dokaza i svedoka, uz podsećanje da je predmet ratnih zločina pri kraju i da su sve strane već podnele konačne liste svedoka.

Zbog toga je odbrana tražila da se ukinu ograničenja poseta Tačiju, ili alternativno da se ukinu ograničenja u vezi sa jednom osobom čije je ime sakriveno.

Sudija je ipak u svojoj odluci naglasila da se okolnosti koje su dovele do uvođenja ograničenja nisu promenile i da i dalje postoji rizik od daljeg nelegalnog otkrivanja poverljivih informacija vezanih za svedoke.

Tači se nalazi u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, gde mu se sudi za ratne zločine, a prošle godine mu je podignuta i optužnica za ometanje pravosuđa.

Autor: D.Bošković