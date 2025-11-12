Ministarka Lazarević imenovana za komesara Ekspo 2027 Beograd

Vlada Srbije imenovala je danas ministarku unutrašnje i spoljne trgovine Jagodu Lazarević za komesara Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo, koja će se 2027. godine održati u Beogradu.

Kao komesar Ekspa, Lazarevićeva će zvanično predstavljati Srbiju u odnosima sa Međunarodnim biroom za izložbe kao i učesnicima izložbe, a biće i prva tačka kontakta za međunarodne partnere, saopštilo je ministarstvo.

Imenovanjem ministarke za komesara, stvaraju se uslovi za koordinisano sprovođenje međunarodnih obaveza i dalji napredak u pripremama Ekspa koji će Srbiju, kako se navodi, pozicionirati kao važan regionalni centar inovacija, kulture i međunarodne saradnje.

Funkcija komesara Ekspo, koja predstavlja jednu od najvažnijih funkcija u procesu organizacije specijalizovane izložbe, precizno je definisana pravilima Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", održaće se u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Reč je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.

