GODINU DANA IH PUMPALI DA BLOKIRAJU FAKULTETE, A SADA ŠOLAKOVI MEDIJI PORUČUJU: Ako blokirate fakultete biće to samoubistvo za naše obrazovanje

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Šolakovi mediji nakon goduinu dana "pumpanja" promenili ploču

Godinu dana Šolakovi mediji su "pumpali" blokadere da blokiraju fakultete. Ovo je državne fakultete uništilo na mnogo načina - školska godina propala, egzodus studenata, pad autoriteta profesora i potpuni haos u obrazovanju.

Očigledno Šolakovim medijima i blokaderima nestabilnost u državi odgovara i verovatno su se nadali da će protesti blokadera dovesti do promene vlasti u zemlji.

Međutim, godinu dana kasnije, Šolakovi mediji menjaju ploču:

Danas u današnjem tekstu poručuje: "Ako blokirate fakultete bice to samoubistvo za nase obrazovanje!"

