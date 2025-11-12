Šolakovi mediji nakon goduinu dana "pumpanja" promenili ploču
Godinu dana Šolakovi mediji su "pumpali" blokadere da blokiraju fakultete. Ovo je državne fakultete uništilo na mnogo načina - školska godina propala, egzodus studenata, pad autoriteta profesora i potpuni haos u obrazovanju.
Očigledno Šolakovim medijima i blokaderima nestabilnost u državi odgovara i verovatno su se nadali da će protesti blokadera dovesti do promene vlasti u zemlji.
Međutim, godinu dana kasnije, Šolakovi mediji menjaju ploču:
Danas u današnjem tekstu poručuje: "Ako blokirate fakultete bice to samoubistvo za nase obrazovanje!"
12. новембар 2025.