GODINU DANA IH PUMPALI DA BLOKIRAJU FAKULTETE, A SADA ŠOLAKOVI MEDIJI PORUČUJU: Ako blokirate fakultete biće to samoubistvo za naše obrazovanje

Šolakovi mediji nakon goduinu dana "pumpanja" promenili ploču

Godinu dana Šolakovi mediji su "pumpali" blokadere da blokiraju fakultete. Ovo je državne fakultete uništilo na mnogo načina - školska godina propala, egzodus studenata, pad autoriteta profesora i potpuni haos u obrazovanju.

Očigledno Šolakovim medijima i blokaderima nestabilnost u državi odgovara i verovatno su se nadali da će protesti blokadera dovesti do promene vlasti u zemlji.

Međutim, godinu dana kasnije, Šolakovi mediji menjaju ploču:

Danas u današnjem tekstu poručuje: "Ako blokirate fakultete bice to samoubistvo za nase obrazovanje!"