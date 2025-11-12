Mićin: Čuvamo sećanje na ljude koji su stvarali temelje današnjeg Novog Sada

Svečanost pod nazivom "Jevrejska groblja Vojvodine: čuvanje sećanja, zaštita prošlosti" održana je danas u Novom Sadu, a gradonačelnik Žarko Mićin je poručio da očuvanjem jevrejskih grobalja čuvamo sećanje na ljude koji su stvarali temelje današnjeg Novog Sada.

Svečanosti su, takođe, prisustvovali i predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Ladislav Trajer, ambasadorka Nemačke Anke Konrad, ambasadorka Izraela Avivit Bar-Ilan, koji su nakon prezentacije u Jevrejskoj opštini obišli jevrejska groblja u Kaću i Budisavi.

Mićin je istakao obraćajući se na skupu, kako je saopšteno, da je sa ambasadorkama i predsednikom Jevrejske opštine razgovarao o važnosti očuvanja jevrejskih grobalja kao dela zajedničkog kulturnog nasleđa Novog Sada i dodao da je jevrejska zajednica od nastanka grada učestvovala u njegovom duhovnom, kulturnom i ekonomskom razvoju.

"Naša je dužnost da sa poštovanjem čuvamo mesta gde su sahranjeni naši sugrađani. Očuvanjem jevrejskih grobalja čuvamo sećanje na ljude koji su stvarali temelje današnjeg Novog Sada. Nastavićemo zajedno da razvijamo Novi Sad i da ga unapređujemo za buduće generacije", rekao je Mićin.

On je dodao da je Novi Sad grad koji se s pravom diči svojom multikulturalnošću i činjenicom da 26 nacija živi u slozi, međusobnom uvažavanju i poštovanju.

Programu su, takođe, prisustvovali i predstavnici Evropske inicijative za očuvanje jevrejskih grobalja, kao i brojni članovi jevrejske zajednice, predstavnici gradskih institucija, kulturnih ustanova i diplomatskog kora.

Svečanost je održana u okviru programa "Jevrejska groblja Vojvodine: čuvanje sećanja, zaštita prošlosti", koji sprovodi Jevrejska opština Novi Sad u saradnji sa Evropskom inicijativom za očuvanje jevrejskih grobalja i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke.

Autor: Iva Besarabić