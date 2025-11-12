MINISTAR MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Niste prodali samo NIS, već narod koji Vam je verovao

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se putem svog Facebook naloga, a govorio je o Dušanu Nikeziću i njegovom vređanju onih koji se bore da se situacija sa NIS-om reši.

- Pitanje poverenja o kojem danas diskutuje Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a, je jedan lep primer oksimorona. Imalo bi, međutim, bar malo smisla da govori nešto o književnosti, ali on, ni manje ni više, razmatra opcije razrešenja krize sa NIS-om - poručio je Mali na svom fejsbuk profilu i dodao:

Sa NIS-om, kompanijom koju su 2008. godine prodali za tragičnih 400 miliona evra. Nikezić, koji danas sebi daje za pravo da tumači opcije za NIS, vređajući one koji se bore da se ova kompleksna situacija razreši na najbolji mogući način za našu zemlju, bio je u vreme Vlade Mirka Cvetkovića, kada je NIS privatizovan, savetnik za privredu i finansije. Tu nastaje pravi zaplet ove drame.

Čovek koji je bio na poziciji savetnika te godine kada su rasprodate zgrade NIS-a u Beogradu i Novom Sadu, rafinerije u Pančevu, Novom Sadu, 500 benzinskih pumpi, brojne cisterne, akcije u kompanijama, nalazišta nafte, koncesije na nalazišta nafte u inostranstvu… danas sebi daje za pravo da komentariše situaciju u kojoj se nalazi NIS.

Taj isti čovek je bio i državni sekretar Ministarstva finansija kada je MMF suspendovao aranžman Srbiji već posle prve revizije, a premija rizika je naglo rasla. Čovek koji je bio deo ekipe koja je na računu Srbije ostavila osam milijardi dinara, što nije bilo dovoljno ni da se isplate plate i penzije tog meseca, danas vređa predsednika Srbije, ocenjuje, laže, manipuliše. Isto ponašanje, samo bez funkcije, pa srećom, bez štete po građane.

Jer, odlično se danas, kada imamo 411 milijardi dinara na računu, sećamo godina kada su oni upravljali javnim finansijama, dok su građani masovno ostajali bez posla, zemlja bez investitora, dok je minimalna zarada jedva premašivala 150 evra.

Imao je šest državnih funkcija, ali ni sa jedne nije umeo da uradi bilo šta za našu zemlju i građane.

Čovek koji je učestvovao u dovođenju Srbije do bankrota, danas bi da rešava krize na međunarodnom nivou.

Niste vi, Nikeziću prodali samo NIS. Prodali ste ovaj narod koji vam je verovao, prodali ste napredak Srbije, jer smo efekte vašeg rada ispravljali celu deceniju. Prodali ste i mogućnost da Vam građani Srbije ikada opet veruju.

Zato su za Vas, Nikeziću, sve opcije zatvorene, a NIS rešavaju i rešiće stručni ljudi - poručio je ministar Mali.

Autor: Iva Besarabić