ZAGORKA DOLOVAC SPREMNA NA OPASNE MANIPULACIJE KAKO BI OBEZBEDILA VEĆINU ZA JOŠ JEDAN MANDAT? Blokada rada, odlaganje sednica, kočenje izbora novih tužilaca

Nije neuobičajeno da Zagorka Dolovac, za 16 godina koliko je na čelu vrhovnog javnog tužilaštva, pribegava blokadama rada Visokog saveta tužilaštva. Jedan od primera je da u periodu 2020–2021. godine, 14 meseci nije održana nijedna sednica, čak ni telefonska. Da ne pominjemo oglase koji se godinama ne sprovode.

Prethodnica Visokog saveta tužilaštva bilo je Državno veće tužilaca, a njegovim radom je, po funkciji vrhovne tužiteljke, presedavala Zagorka Dolovac. U periodu od februara 2020. do aprila 2021. godine, dakle punih četrnaest meseci, održana je svega jedna sednica.

Uprkos činjenici da je u tom periodu bio raspisan konkurs za tužioce širom zemlje, kao i da je brojnim tužiocima istekao mandat, Dolovac ne samo da nije bila zainteresovana da pomogne "mladim ljudima da započnu karijeru", nego je izbor manipulativno odlagala sve do momenta kada je znala da će izabrani tužioci svoje funkcije morati da oduže svojim glasovima za novi saziv Državnog veća tužilaca, odnosno današnji Visoki savet tužilaštva.

Iako je u javnosti poznata po tome da svoju funkciju ne obavlja, ovaj dugoročni prekid rada bio je manevar i namerna blokada, koja se sada, pred nove izbore članova Visokog saveta tužilaštva opet ponavlja.

Izbori za nove tužioce raspisani su još 2023. godine, ali ni na poslednjoj sednici Saveta, koja je prekinuta odlaskom članova iz reda tužilaca, nije izabran nijedan kandidat.

Jedan od članova Saveta je u svom izlaganju razotkrio namere Zagorke Dolovac i predsednika VST Stamenkovića da na toj sednici izaberu tužioce i to tako da se popune mesta u pojedinim, po njima podobnim tužilaštvima, kako bi svojim kandidatima obezbedili većinu glasova na izborima za članove novog saziva VST koji su zakazani za 23. decembar.

"Ja ovo vidim kao svojevrsni način na koji se pokušava prekrojiti biračko telu pred izbor za novi saziv Saveta i da zapravo gledamo pokušaj Vrhovnog javnog tužioca i Vas (Stamenkovića) da utičete na to kako će izgledati biračka baza. Ne postoji zdravorazumski razlog zašto su neka tužilaštva izostala sa dnevnog reda“, zaključio on.

Ubrzo nakon njega sednicu je napustio još jedan član Saveta koji je potvrdio navode svog kolege o pokušaju da se preko izbora novih članova pokušava da utiče na izborni proces za Visoki savet tužilaštva, onemogućivši dalji rad sednice koja je njegovim odlaskom ostala bez kvoruma.

Oni koji su pratili sednicu na jutjubu mogli su da čuju retko oglašavanje Zagorke Dolovac koja od 2023. godine nije omogućila izbor novih tužilaca, baš po identičnom obrascu kao i pred prethodne izbore, navodeći krajnje licemerno kako su dvojica članova Saveta koji su napustili sednicu, tim činom izveli performans i izvinjavala se „mladim ljudima koji još nisu ni započeli karijere, a ovo su doživeli“.

Iako upravo ti „mladi ljudi“ već dve godine čekaju izbor, dok se na dnevnom redu glasanja nalaze samo oni koji, po Dolovčinim kriterijumima, predstavljaju „sigurne glasove“ za njene kandidate u Visokom savetu tužilaštva.

Dolovac je svojim monologom pokušala da licemerno izmanipuliše javnost, predstavljajući se kao neko ko se „bori“ da kandidati budu izabrani, ali da je u tome „onemogućena“. Neuspešno je odglumila nesrećnu tužiteljku koje deluje u interesu struke, dok je stvarni motiv bio sasvim drugačiji, kao što je već viđeno, da se obezbedi još jedan, četvrti mandat, i da se sačuva uticaj njenog vojvođanskog tužilačkog lobija preko novoizabranih tužilaca, odnosno sigurnih glasova - jer to je jedino što ona vidi u tim "mladim ljudima".

Autor: Pink.rs