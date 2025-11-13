'GENERALŠTAB NIJE PROJEKAT RUŠENJA, SRBIJA NAPREDUJE' Siniša Mali činjenicama očitao lekciju: Nismo prodali, već dali u zakup, zaradićemo novac

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali poručuje da projekat uređenja prostora nekadašnjeg Generalštaba nije projekat rušenja, jer je on već srušen, već da je u pitanju projekat obnove, razvoja, ali i poštovanja kulture sećanja.

Mali je naglasio da aktuelna vlast želi da Srbija napreduje.

"Za razliku od onih koji su godinama unazad zaustavljali razvoj Srbije i Beograda, mi želimo da ova zemlja napreduje, i zato smo u prethodnoj deceniji sproveli niz važnih projekata, koji su pokrenuli Srbiju. Ruševine Generalštaba stoje već 25 godina u centru grada, i zato pitam opoziciju i dežurne kritičare svih projekata, a šta biste vi želeli? Da ruševine stoje još 25 godina? Dvesta godina? Kad tačno možemo da nastavimo da razvijamo našu državu, ali i da na pravi način obeležimo mesta koja su važna za našu kulturu sećanja?", započeo je Mali svoje obraćanje.

Dodao je da su i prethodne Vlade pokušavale da pronađu partnera za tu lokaciju, ali niko u tome nije uspeo, jer država nije bila privlačna investitorima, te da je to taj trend koji su uspeli da preokrenemo.

"Kada je reč o ovoj lokaciji, važno je istaći da mi ne prodajemo zemlju, mi je dajemo u zakup na 99 godina, uz zadržavanje svih prava Republike Srbije na korišćenje zemljišta i ostvarivanje prihoda. Investitor će uložiti najmanje 650 miliona evra, dok mi imamo pravo na 28,5% prihoda. Zašto niko o tome ne govori? Zašto ne govore da ćemo zaraditi neki novac, da ćemo najzad urediti tu lokaciju u centru grada, da smo insistirali na tome da imamo prostor koji će biti i memorijalni kompleks, sa adekvatnim programskim sadržajem? Da na taj način negujemo kulturu sećanja, ali i edukujemo naredne generacije o onome što se desilo 1999. godine…", istakao je ministar.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je poređenje da je prethodna vlast prodala Maršalat, koji je isto tako bombardovan 1999. godine, na šta Mali podseća.

"Tada je 4,2 hektara zemljišta prodato Amerikancima za 15,1 miliona dolara. Tada niko nije bio zabrinut, a danas, kada država obezbeđuje investiciju i zarađuje od toga, danas se svi navodno mnogo brinu i brane ruševinu od rušenja. Šta tačno čuvate? Ako čuvate uspomenu, čuvamo je i mi Memorijalnim centrom, koji će imati mnogo jaču simboliku nego ruševine koje gledamo već skoro tri decenije. I da vas podsetim - na mestu nekadašnjeg Maršalata, gde se danas nalazi ambasada SAD, nemate nikakvih obeležja kada je reč o NATO agresiji", otkrio je Mali.

Podsetio je i da su se mnogi bunili kada se gradio Beograd na vodi.

"Ovo će biti novi prostor u gradu, za građane i goste grada, koji će potpuno promeniti perspektivu ovog dela srpske prestonice. I što je veoma važno - potvrdiće Beograd kao atraktivnu lokaciju za dobro ulaganje. Setite se samo i koliko su svi kritikovali projekat Beograd na vodi, koji je sada novi centar grada, a koji najčešće posećuju upravo njegovi nekadašnji kritičari. Ovaj model je upravo sličan modelu po kome je nastao Beograd na vodi - država ulaže lokaciju, a partner kapital. Pogledajte danas Beograd na vodi - simbol novog, modernog Beograda, projekat koji doprinosi BDP-u, otvara nova radna mesta i menja lice glavnog grada. Na isti način, uređenje ove lokacije doneće novi podsticaj građevinskoj industriji, turizmu i brendu Srbije", jasan je Mali.

Beograd na vodi pun pogodak

Otkrio je i da Beograd na vodi doprinosi BDP-u.

"Zanimljivo je da je studija koju je radila konsultanstka kuća Oxera, sa sedištem u Londonu, pokazala kako Beograd na vodi doprinosi našem BDP-u sa 9,7 milijardi evra u periodu od 15 godina. Mi kontinuirano tražimo nove izvore rasta, a ova lokacija će upravo dalje tome doprineti. Dakle, dalje razvijamo ekonomiju, nastavljamo da privlačimo investitore, otvaramo nova radna mesta… Nastavljamo i da radimo na projektima širom zemlje u okviru programa “Skok u budućnost - Srbija 2027”, ali i da spremno čekamo specijalizovanu izložbu Expo, čiji ćemo biti ponosni domaćin. Nastavljamo i da povećavamo plate i penzije, minimalnu cenu rada, da podižemo životni standard građana Srbije… Srbija ne sme više da tapka u mestu, moramo da idemo dalje", zaključio je Siniša Mali.

Autor: Iva Besarabić