AKTUELNO

Politika

Kokanović u Parizu sa episkopom Justinom o položaju srpske crkve i naše zajednice u Francuskoj

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović razgovarao je u Parizu sa episkopom zapadnoevropskim Justinom o položaju naše crkve i srpske zajednice u Francuskoj.

- Velika mi je čast što sam imao priliku da se u Parizu sastanem sa Njegovim Preosveštenstvom episkopom zapadnoevropskim, gospodinom Justinom - naveo je Kokanović i dodao:

Razgovarali smo o položaju naše crkve i srpske zajednice u Francuskoj, o značaju očuvanja jezika, kulture i vere, ali i o izazovima sa kojima se naše parohije svakodnevno suočavaju. Srpska pravoslavna crkva ostaje važan faktor duhovnog i nacionalnog jedinstva našeg naroda u dijaspori. Vladika Justin sa mnogo ljubavi i posvećenosti brine o vernicima širom Francuske, okupljajući ih oko vere, tradicije i zajedništva.

- Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i dalje će biti oslonac svim našim zajednicama u naporima da očuvamo ono što nas čini jednim narodom, ma gde da živimo - rekao je on.

Kokanović je istakao da je zahvalan vladiki Justinu na toplom prijemu i iskrenom razgovoru, kao i na svemu što čini za srpski narod u Francuskoj i Zapadnoj Evropi.

Autor: S.M.

#Pariz

#Srbi

#Vladimir Kokanović

#dijaspora

#srpska crkva

POVEZANE VESTI

Društvo

'SVETIONIK NAŠE VERE I KULTURE' Kokanović istakao značaj jačanja statusa i položaja Srba u Mađarskoj

Politika

Kokanović obišao Zejtinlik: Ovo mesto nije samo groblje, već spomenik hrabrosti, patnji i žrtvi generacija koje su branile slobodu Srbije (VIDEO)

Politika

Kokanović: Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Živeo glas srpske dijaspore, živela Srbija!

Politika

Kokanović prisustvovao osvećenju obnovljenog Hrama Svete Trojice u Pakracu: Obeležili smo i praznik Svetih novomučenika jasenovačkih (FOTO)

Politika

Kokanović: Dragi Srbi u Kanadi, Srbija je danas sa vama i uz vas – jer gde god da živite, Srbija je vaša otadžbina!

Društvo

'OSETIO SAM SNAGU JEDINSTVA' Kokanović: Postoji iskrena želja naših ljudi da čuvaju jezik, kulturu i identitet (FOTO)