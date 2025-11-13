Kokanović u Parizu sa episkopom Justinom o položaju srpske crkve i naše zajednice u Francuskoj

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović razgovarao je u Parizu sa episkopom zapadnoevropskim Justinom o položaju naše crkve i srpske zajednice u Francuskoj.

- Velika mi je čast što sam imao priliku da se u Parizu sastanem sa Njegovim Preosveštenstvom episkopom zapadnoevropskim, gospodinom Justinom - naveo je Kokanović i dodao:

Razgovarali smo o položaju naše crkve i srpske zajednice u Francuskoj, o značaju očuvanja jezika, kulture i vere, ali i o izazovima sa kojima se naše parohije svakodnevno suočavaju. Srpska pravoslavna crkva ostaje važan faktor duhovnog i nacionalnog jedinstva našeg naroda u dijaspori. Vladika Justin sa mnogo ljubavi i posvećenosti brine o vernicima širom Francuske, okupljajući ih oko vere, tradicije i zajedništva.

- Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i dalje će biti oslonac svim našim zajednicama u naporima da očuvamo ono što nas čini jednim narodom, ma gde da živimo - rekao je on.

Kokanović je istakao da je zahvalan vladiki Justinu na toplom prijemu i iskrenom razgovoru, kao i na svemu što čini za srpski narod u Francuskoj i Zapadnoj Evropi.

Autor: S.M.