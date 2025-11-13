Dačić i Paunović potpisali sporazum o saradnji u izdavanju ličnih dokumenata

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisali su danas Sporazum o saradnji između dva ministarstva, kojim se obezbeđuje nastavak aktivnosti na izdavanju ličnih karata sa čipom, kao i trajnih ličnih karata, na teret budžeta Srbije.

Sporazumom se pored nastavka aktivnosti na izdavanju ličnih karata sa mikrokontrolerom (čipom), obezbeđuju i izdavanje trajnih ličnih karata za građane kojima se dokument izdaje u slučajevima uvođenja novih naziva ulica i kućnih brojeva, odnosno promene postojećih, a u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra, saopštilo je Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Sredstva za realizaciju Sporazuma, u iznosu od pet miliona dinara, obezbeđena su u budžetu Srbije na razdelu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U saopštenju je navedeno da se zaključenjem ovog Sporazuma nastavlja uspešna saradnja resornih institucija u realizaciji aktivnosti koje doprinose efikasnijem radu državne uprave i pružanju boljih usluga građanima, posebno u procesu unapređenja tačnosti i ažurnosti podataka u Adresnom registru Srbije.

"Zahvaljujući ovakvim međuresornim sporazumima, Srbija nastavlja sa unapređenjem sistema upravljanja podacima i izgradnjom savremene, pouzdane i povezane javne administracije koja je u službi građana", zaključeno je u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić