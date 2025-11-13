AKTUELNO

Danijela Nikolić očitala lekciju Manojloviću: "Dok je Vučića, Srbija stoji i pobeđuje" (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodna poslanica i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Danijela Nikolić očitala je lekciju Savi Manojloviću, lideru pokreta "Kreni-Promeni".

- Ti si, Manojloviću, čist promašaj Soroša i Rokfelera. Projekat koji je pukao pre nego što je i počeo. Svi već znaju da ne braniš Srbiju nego interese onih koji te plaćaju. Ti zastupaš rasparčanu, poniženu i prodatu zemlju, onakvu kakvu tvoji mentori žele - navodi Danijela Nikolić i dodaje:

- To je tvoja uloga, tvoj izbor i tvoja sramota. Zapamti jedno: dok je Vučića, Srbija stoji i pobeđuje. A ti, okreni se, pogledaj gde si. Stojiš na samoj ivici političke propasti, gledaš u ambis koji si sam iskopao. I ne traži rešenje u narodu, nego kod novih gazda, jer ovi stari su te već precrtali.

Podsetimo, blokader Đorđe Miketić kritikovao je pokret "Kreni-Promeni" na društvenoj mreži "Iks".

Naime, blokader Đorđe Miketić je objavio snimak na kojem se vide plakati pokreta "Kreni promeni", kojima oni pozivaju na skup u Novom Sadu, oblepljeni po banderama u Batajnici i nezadovoljan time poručio da to nije u redu.

Autor: Dalibor Stankov

#Danijela Nikolić

#Politika

#SNS

#savo manojlović

