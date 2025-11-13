JEZIVA PRETNJA JAĆIMOVIĆA: Vučiću sutra dolazi kraj (VIDEO)

Jeziva pretnja Milomira Jaćimovića: „Vučiću sutra dolazi kraj“. Čovek koji je priznao da je primio 900.000 evra od „donacija“ sada ponovo poziva na haos.

Auto-prevoznik i samoproglašeni vođa blokada, Milomir Jaćimović, sada otvoreno pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Gostujući na antisrpskom N1, Jaćimović je uputio niz zastrašujućih izjava, otvoreno poručivši da predsedniku „sutra dolazi kraj“.

– „Mislim da Vučić već sutra treba da spremi dobar aparat za merenje pritiska, jer mu sutra neće biti dobro, neka bude siguran! Da ponovim još jednom – Vučić neka spremi više aparata za merenje pritiska, jer mu sutra stvarno neće biti dobro!“ – rekao je Jaćimović, nekoliko puta ponavljajući rečenicu koja deluje kao pretnja zdravlju i životu predsednika Republike.

Njegove reči izazvale su oštru osudu javnosti, jer dolaze od čoveka koji je već poznat po antisistemskom delovanju, organizovanju blokada i konstantnim napadima na institucije države.

– „Sutra im dolazi kraj“, dodao je Jaćimović, jasno aludirajući na nasilni obračun sa vlastima, što potvrđuje da iza tzv. blokada ne stoje nikakve vrednosti, već brutalna politička osveta i lični interes.

Podsetimo, upravo je ovaj auto-prevoznik već više puta bio u žiži javnosti, optužujući Srpsku naprednu stranku (SNS) za navodno nasilje i sabotaže tokom blokada, dok su u stvarnosti njegovi motivi bili sve samo ne moralni.

Jaćimović je, prema dostupnim snimcima i svedočenjima medija, iskoristio haos blokada da se obogati – i to rekordnom brzinom. Na snimku koji je kružio društvenim mrežama, čuje se kako sam priznaje da je za svega dva i po dana pritvora primio čak 900.000 evra od donacija koje su, navodno, bile namenjene podršci „blokaderima“.

Umesto borbe za „pravdu i slobodu“, kako se javno predstavlja, Jaćimović je od protesta napravio lični biznis, dok su obični građani trpeli blokade, nervozu i ekonomske gubitke.

Sada, novim javnim pretnjama, pokazuje pravo lice onih koji se kriju iza paravana „spontanog nezadovoljstva“.

Njegove izjave o „kraju“ predsednika Srbije i aluzije na fizičku ugroženost predsednika ne predstavljaju samo političku provokaciju – one su direktan poziv na nasilje, koji zahteva reakciju nadležnih organa.

Dok građani Srbije žele mir i stabilnost, Jaćimović i njegovi sponzori očigledno pokušavaju da ponovo zapale ulicu, računajući na haos i strah kao jedine argumente protiv države.

Autor: Pink.rs