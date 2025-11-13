Tandir i Dudić razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Sandžaku

Delegacija Bošnjačko srpskog saveza na čelu sa Samirom Tandirom sastala se sa muftijom Mevludom ef. Dudićem u prostorijama Islamske zajednice u Srbiji.

Na poziv muftije Mevluda ef. Dudića, predsednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, danas je delegacija Bošnjačko srpskog saveza (BOSS), predvođena predsednikom Samirom Tandirom, razgovarala o aktuelnim društveno-političkim temama.

Razgovor je bio posvećen stanju u državi i regionu Sandžak, sa posebnim akcentom na mogućnost postizanja konsenzusa među bošnjačkim političkim organizacijama u pogledu zaštite vitalnih nacionalnih i verskih interesa, očuvanja stabilnosti i prosperiteta, kao i dobrih međunacionalnih i međukonfesionalnih odnosa u Srbiji.

Predsednik Mešihata je pozvao na veći stepen međusobnog uvažavanja u javnom diskursu i izbegavanje teških kvalifikacija i optužbi, jer se one negativno odražavaju kako na one kojima su upućene, tako i na njihove simpatizere i aktiviste, koji su istovremeno pripadnici Islamske zajednice, što može izazvati nestabilnost u džematima.

Predsednik Tandir je naglasio da je trenutak veoma osetljiv i izrazio bojazan u pogledu očuvanja autoriteta i institucija, posebno kada se pojave ambicije da se problemi rešavaju „na ulici“, čime se obesmišljava postojanje organa i ustanova, što neminovno vodi anarhiji i haosu. Kao primer naveo je agresiju na Islamsku zajednicu 2007. godine.

Tandir je zahvalio predsedniku Mešihata na inicijativi da okupi sve bošnjačke političke faktore, bez obzira na njihovu snagu na terenu, jer se na taj način šalje poruka pripadnosti Islamskoj zajednici, što ih obavezuje da je podrže u rešavanju njenih problema, među kojima je ključni vraćanje jedinstva.

Autor: Dalibor Stankov