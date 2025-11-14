'BORIO SAM SE ZA SRBIJU, ZA INTERESE NAŠE ZEMLJE' Vučić nakon sastanka sa Makronom: Verujem da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Parizu večeri koju je u njegovu čast organizovao predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.

"Srećan i zadovoljan što sam mogao da razgovaram sa jednim od najvažnijih svetskih lidera, sa Emanuelom Makornom i da govorim o poziciji Srbije o različitim pitanjima. Razgovarali smo o strateškim stvarima, o ekonomiji, poljoprivredi i onome što je pred nama u narednom periodu, kao i o bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije. Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, o geopolitici i svemu onome što se zbiva u svetu i Evropi.

Verujem da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimo.

Borio sam se za Srbiju, za interese naše zemlje, ukazao na sve probleme sa kojima se suočavamo i verujem da ćemo u Francuskoj imati dobrog i iskrenog saveznika u budućnosti.

Ovo je bila velika čast za Srbiju, za naše građane i verujem da je Srbija, da su njeni građani to zaslužili", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu nakon sastanka.

Autor: A.A.