Macut se sastao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Velike Britanije

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske Džonatanom Pauelom sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji dve zemlje.

Srpski premijer naglasio je da je Srbija opredeljena za nastavak jačanja partnerstva i saradnje sa Ujedinjenim Kraljevstvom i istakao značaj dobrih ekonomskih odnosa, navodi se u saopštenju pres službe Vlade Srbije.

Na sastanku je naglašeno da su mir i stabilnost ključni preduslovi za dalji rast i razvoj, i da je Srbija tome u potpunosti posvećena.

Sagovornici su ocenili da dve zemlje imaju potencijal za razvoj dalje saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Na sastanku je zaključeno da su bilateralni odnosi Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva dobri, ali da postoji značajan prostor za njihov dalji razvoj.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji Edvard Ferguson.

