NEBITAN SI KAO ZLF I PSG ZAJEDNO! Ovo je nova izreka u našem narodu? Vidite kakav hladan tuš ih je zadesio (FOTO)

Na društvenim mrežama osvanula je nova objava blokaderske opozicije, a povod je njihova svečano najavljena vest o „strateškom partnerstvu“

Navodi se da su Zeleno-levi front (ZLF) i Pokret slobodnih građana (PSG) sklopili strateško partnestvo i to zvanično potpisujući Memorandum o saradnji.

Međutim, ono što posebno privlači pažnju u ovoj objavi nije sam sadržaj već rekacija na nju.

Naime, ovu objavu su plasirali još pre 20 sati, ali je učinak, po svemu sudeći, za "plakanje". Sakupili su ukupno 387 lajkova i 67 retvitova.

Kako deluje, ove brojke su pokazatelj kakav je odjek ovih stranaka i kakvu podršku imaju, odnosno nemaju u javnosti.



Autor: Pink.rs