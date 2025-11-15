Ministarka Paunović zaključila birački spisak za lokalne izbore u Sečnju, Mionici i Negotinu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zaključila je u ponoć birački spisak za lokalne izbore u opštinama Sečanj, Mionica i Negotin, koji će biti održani 30. novembra, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Zaključivanjem biračkog spiska stvaraju se uslovi za finalnu fazu priprema za sprovođenje izbornog procesa, čime se obezbeđuje puna zakonitost, transparentnost i ažurnost podataka o biračima, navodi se u saopštenju.

Ministarka Paunović je istakla da Ministarstvo ostaje posvećeno tome da svaki građanin ostvari svoje pravo na glas na osnovu tačnih i potpunih podataka u biračkom spisku, kao i da lokalne samouprave imaju svu neophodnu podršku za organizovanje izbora u skladu sa zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja da prati sprovođenje svih izbornih radnji u skladu sa zakonom i u saradnji sa nadležnim organima, zaključuje se u saopštenju.

