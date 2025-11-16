'VANREDNE SU OKOLNOSTI, RAZUMEĆE SVAKI ČOVEK' Vučić: Ukoliko je potreban dodatni novac za benzin i dizel, idite na rebalans budžeta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od Vlade Srbije da izađe pred Skupštinu sa rebalansom budžeta ukoliko je to potrebno za kupovinu dodatnog benzina i dizela.

Vučić je, na vanrednoj sednici Vlade Srbije povodom situacije u vezi sa NIS-om, na kojoj je učestvovao na poziv premijera Đure Macuta, a obraćajući se ministru finansija Siniši Malom, rekao da razume njegovu nervozu, ali da je potrebno sagledati sve i kupiti benzin, što je moguće pre.

Prema njegovim rečima, za benzin je potrebno oko 60, 65 miliona, dok je za dodatni dizel potrebno još 40 miliona.

"Ako ti treba rebalans za to, sazovite Skupštinu, idite na rebalans, vanredne su okolnosti, nema čoveka u Srbiji koji to neće da razume. Samo da za svaki slučaj imamo u rezervi dovoljno", rekao je Vučić obraćajući se Malom.

Vučić je pojasnio da su Amerikanci dali rok za uspostavljanje drugačijih odnosa u vlasništvu NIS-a, odnosno promene vlasničke strukture do februara i istakao da ne omogućavaju u međuvremenu da Srbija koristi JANAF.

"Nemojte da zaboravite da su Hrvati sat vremena pre nego što su uopšte uvedene sankcije prekinuli bilo kakav dotok nafte. Ni sekunda nisu hteli da rizikuju svom pouzdanom partneru, a od nas su živeli, od nas zarađivali 45 do 50 miliona evra svake godine. Ni minut nisu želeli da rizikuju bilo šta. Mi sve vreme rizikujemo zbog odnosa koji imamo prema Rusima", naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da rizikuju i naše banke i dodao da je razgovarao sa američkim zvaničnicima i da su ga upozorili na opasnost po finansijske institucije.

"Molio sam za još sedam do osam dana. Mislim da sam to uspeo da dobijem. Mislim da sam uspeo da dobijem tu potvrdu za sledeću nedelju još. Da mogu da rade. Nikada to ne možeš da dobiješ zvanično, ali do sada su Amerikanci poštovali ono što smo dogovorili", naveo je.

Vučić je rekao da nam ne bi banke bile sankcionisane i kreditni rejting bio ugrožen, Srbija mora da izađe iz toga.

"Da ne bismo ugrozili najbolju domaću banku koju imamo i uopšte ceo finansijski sistem", dodao je Vučić.

Autor: D.Bošković