Netanjahu kaznio četiri ministra: Zbog kašnjenja ostali van sale na početku važnog sastanka kabineta

Nakon što je prošle nedelje izdao upozorenja zbog odsustva i kašnjenja na sastanke kabineta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je zadržao četiri ministra van sale na početku nedeljnog sastanka, izjavio je danas zvaničnik iz Kancelarije premijera.

Ministar ekonomije Nir Barkat, ministar pravde Jariv Levin, ministar za Negev, Galileju i nacionalnu otpornost Jicak Vaserlauf i ministarka za socijalnu jednakost Mej Golan su prvih 10 minuta sastanka bili van sale, javlja Ynet.

Prošle nedelje, zbog sve veće Netanjahuove ljutnje zbog slabo posećenih sastanaka kabineta, njegov sekretar kabineta Josi Fuks, izdao je niz mera za kažnjavanje onih koji kasne ili izostaju.

"Ministar koji zakasni ili izostane sa sastanka kabineta bez opravdanog razloga biće sprečen da na sledećem sastanku iznosi predloge vezane za svoje ministarstvo", rekao je Fuks ministrima.

Dodao je da ministru koji zakasni ili izostane sa dva sastanka bez prethodnog odobrenja neće biti odobrena sredstva za službena putovanja u inostranstvo.

Autor: D.Bošković