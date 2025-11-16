AKTUELNO

'IAKO SE SUOČAVAMO SA RAZLIČITIM IZAZOVIMA, NEMA RAZLOGA ZA BRIGU' Vučić poslao važnu poruku: Naš zadatak je da istrajemo, da čuvamo ono što je najvrednije, a to je ZAJEDNIŠTVO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.

"Najvažnije za našu zemlju jeste da očuvamo mir, stabilnost i sigurnost. Iako se suočavamo sa različitim izazovima, želim da poručim da nema razloga za brigu. Srbija je snažna, spremna i odlučna da prevaziđe sve teškoće.

Naš zadatak je da istrajemo, da čuvamo ono što je najvrednije, a to je zajedništvo, i da nastavimo da gradimo budućnost u kojoj će svaki građanin osećati sigurnost. Uveren sam da ćemo sve izazove da izdržimo i savladamo zajedno, kao što smo do sada radili.

Zahvaljujem svim građanima Srbije na poverenju i posvećenosti, i znajte, niko nije iznad interesa Srbije", poručio je predsednik Srbije.

