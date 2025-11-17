Beriša: Potpisani ugovori o dodeli 25 miliona za projekte nacionalnih manjina u kulturi

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša potpisao je danas ugovore o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine sa organizacijama čiji su programi i projekti izabrani na konkursu za dodelu sredstava za nacionalne manjine u 2025. godini iz oblasti kulture.

Iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2025. godini obezbeđena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara za programe i projekte iz oblasti kulture koji su podneti na Konkursu za dodelu sredstava.

"Danas je za naše ministarstvo jedan izuzetan dan, jer smo ispunili odluku koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su se ove godine opredelili da budžetska sredstva budu usmerena na kulturu. Mi danas pristupamo zaključenju ugovora i podršci nevladinim organizacijama nacionalnih manjina koje su konkurisale i ispunile uslove", rekao je Beriša za Tanjug.

On je naveo da je ove godine konkurencija bila izuzetno velika.

"Imali smo 227 učesnika, od toga smo se mi, odnosno komisija, opredelili za 46 konkursa i nevladine organizacije koje će danas dobiti određena sredstva za realizaciju programa", rekao je ministar.

Beriša je poručio da se ovim procesom zaokružuje godina i stvaraju uslovi da nacionalne manjine u narednoj godini ostvaruju svoje planove, ali i ispunjavaju očekivanja ministarstva.

"Budućnost nacionalnih manjina je ono što nas čini posebnim", istakao je on.

Odgovarajući na pitanje o ukupnom iznosu sredstava, ministar je naveo da je u ovom konkursu opredeljeno 25 miliona dinara.

"To je samo jedan konkurs, a u toku su još tri - jedan od osam miliona, jedan od tri miliona. Za ovu godinu sredstva koja su bila u ovom ministarstvu, kada govorim o civilnom društvu, dodeljena su organizacijama, a ovih 25 miliona odnosi se isključivo na nacionalne manjine", rekao je Beriša.

Izabrani programi i projekti doprineće unapređenju, negovanju i jačanju kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji.

Sekretar amaterskog pozorišta Madač iz Zrenjanina Lajoš Janovei je rekao za Tanjug da podrška Ministarstva puno znači i da mu je zadovoljstvo jer su podržali njihov projekat.

''Naše amatersko pozorište radi više od sedam decenija u Zrenjaninu na mađarskom jeziku, ali nije još dovoljno poznato među građanima koji ne govore mađarski jezik, a cilj nam je da ih upoznamo sa našim radom više'', naveo je on.

