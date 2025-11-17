Dačić: Ne smemo da dozvolimo da se izvrši revizija Dejtonskog sporazuma

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da je Dejtonski sporazum dokument koji je doveo do mira u BiH i da se ne sme dozvoliti da se izvrši njegova revizija.

"Sporazum postoji, on može da se menja samo uz saglasnost oba entiteta i sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Mi ne želimo nikakve ratove, ali želimo poštovanje Dejtonskog sporazuma. Nismo ga samo mi potpisali, potpisali su ga predstavnici najvećih država na svetu", rekao je Dačić novinarima u Sava centru, gde je održana konferencija povodom 30. godina od potpisivanja tog dokumenta u organizaciji SPS-a.

Dačić je kazao da je dokument pokazao da je samo na osnovu principa ravnopravnosti naroda i ravnopravnosti entiteta u BiH bilo moguće doći do mira.

Ukazao je i da se odmah po potpisivanju Dejtonskog sporazuma krenulo u relativizaciju njegovog teksta i da je i sam (Ričard) Holbruk govorio da je bitan duh Dejtona, a ne samo "slovo".

"Govorilo se o Dejtonu 2, pokušavalo se preduzimanje određenih koraka u unitarizaciji i relativizaciji svega što je doneto, a najveći deo destrukcije je usledio posle odluke Saveta za implementaciju mira iz 1997. godine, koja je nažalost doneta konsenzusom, a to znači i učešće Rusije, a to je da tzv. visoki predstavnik dobije određena ovlašćenja koja nisu nigde zapisana u Dejtonskom sporazumu, da nameće zakone, da može da poništava određene odluke, da može da smenjuje određene ličnosti", rekao je Dačić.

Kako je dodao, to nije uopšte predviđeno Dejtonskim sporazumom, dodajući da je jedino prvi visoki predstavnik Karl Bilt poštovao ono što piše u Dejtonskom sporazumu, a da su svi ostali bili u funkciji revizije Dejtonskog sporazuma.

On je ukazao na, kako je rekao, frapantan podatak da Srbija nema sačuvan Dejtonski sporazum u originalu.

"Odgovor koji sam ja dobio kao ministar spoljnih poslova jeste da je to uništeno posle 5. oktobra, ne znam, u nekim poplavama... Prosto je neverovatno da se baš taj dokument izgubio. Zato smo mi ponovo odštampali Dejtonski sporazum i sve anekse", rekao je Dačić.

Kako je dodao, obaveza je da postoji jedinstvo u RS, jer, kako je naveo, mnoge od izmena su verifikovane u parlamentu Republike Srpske, što je dokaz velike količine pritisaka i toga da su mnogi ljudi podlegli određenim ucenama.

"Isto tako, ono što moramo izbeći, to je nejedinstvo između rukovodstva Republike Srpske i Republike Srbije. Zbog toga smo imali velike štete u našoj istoriji, a podsetiću da je Slobodan Milošević, uz blagoslov patrijarha Pavla, dobio ovlašćenje da može da potpiše Dejtonski sporazum, jer je to bilo u interesu naroda", rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, mnogi koji su tada bili protiv Dejtonskog sporazuma danas govore da je to jedan veliki uspeh.

"Moja obaveza kao predsednika Socijalističke partije Srbije je da mi čuvamo uspomenu na tekovine koje smo ostvarili. To nisu tekovine Socijalističke partije Srbije, to su tekovine Srbije, a to je Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244, da se one nikad ne zaborave. Zato smo ponovo odštampali Dejtonski sporazum i zato smo i zakazali ovu konferenciju, da se čuju ljudi koji su u tome učestvovali", rekao je Dačić.

On je poručio da se ne sme dozvoliti da se izvrši revizija Dejtonskog sporazuma, dodajući da Dejtonski sporazum garantuje ravnopravnost i garantuje na neki način taj međunarodni legitimitet Republike Srpske, jer ona je potpisnik 11. aneksa Dejtonskog sporazuma.

Na konferenciji u beogradskom Sava centru su, pored Dačića, govorili i Goran Milinović, šef kabineta predsednika Slobodana Miloševića, koji nikad ranije nije govorio, kao i profesor Radomir Lukić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske, koji je bio član delegacije tada u Dejtonu.

Autor: Pink.rs