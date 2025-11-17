AKTUELNO

KOZAREV SA POSLANIKOM ŠVAJCARSKOG PARLAMENTA HAJNCOM TAJLEROM: Izraženo zadovoljstvo ukupnim odnosima dve zemlje i kontinuiranim političkim dijalogom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Bojan Slavković ||

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev sastao se danas sa poslanikom švajcarskog parlamenta Hajncom Tajlerom sa kojim je razgovarao o saradnji dve zemlje, kao i aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo ukupnim odnosima dve zemlje, kontinuiranim političkim dijalogom, realizacijom poseta, i potvrđena je obostrana posvećenost daljem jačanju odnosa i saradnje na svim nivoima.

Autor: D.Bošković

