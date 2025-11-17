AKTUELNO

Politika

Vučković pohvalio Vučićeve planove za NIS: Pročitao sam jasnu poruku da će se Srbija pozabaviti time (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Profesor Vladimir Vučković pohvalio je planove predsednika Srbije Aleksandra Vučića za NIS, piše "Detektor laži", a prenose mediji.

"Profesor Vladimir Vučković - ekonomista, pohvalio planove predsednika Vučića za NIS!

'Poruke predsednika Vučića oko NIS-a su dobre i veći deo javnosti to i podržava. On nije za nacionalizaciju NIS-a već za kupovinu! Ja sam dosta mirniji sa tog ekonomskog aspekta jer sam pročitao tu jasnu poruku da će se Srbija pozabavite time i uzeti stvar u svoje ruke! Doneta je dobra odluka za NIS!'", rekao je on, navedeno je u objavi "Detektora laži".

