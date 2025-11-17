Vučković pohvalio Vučićeve planove za NIS: Pročitao sam jasnu poruku da će se Srbija pozabaviti time (VIDEO)

Profesor Vladimir Vučković pohvalio je planove predsednika Srbije Aleksandra Vučića za NIS, piše "Detektor laži", a prenose mediji.
"Profesor Vladimir Vučković - ekonomista, pohvalio planove predsednika Vučića za NIS!
'Poruke predsednika Vučića oko NIS-a su dobre i veći deo javnosti to i podržava. On nije za nacionalizaciju NIS-a već za kupovinu! Ja sam dosta mirniji sa tog ekonomskog aspekta jer sam pročitao tu jasnu poruku da će se Srbija pozabavite time i uzeti stvar u svoje ruke! Doneta je dobra odluka za NIS!'", rekao je on, navedeno je u objavi "Detektora laži".
PROFESOR VLADIMIR VUKČEVIĆ - EKONOMISTA, POHVALIO PLANOVE PREDSEDNIKA VUČIĆA ZA NIS!— Detektor laži (@LaziDetektor) 17. новембар 2025.
"Poruke predsednika Vučića oko NIS-a su dobre i veći deo javnosti to i podržava. On nije za nacionalizaciju NIS-a već za KUPOVINU! Ja sam dosta mirniji sa tog ekonomskog aspekta jer sam pročitao… pic.twitter.com/HpAlz2vJXc