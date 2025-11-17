Vučić sa nemačkim šefom diplomatije: Otvoren razgovor o jačanju partnerstva Srbije i Nemačke (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom @aussenminister o daljem jačanju naših bilateralnih odnosa, političkom dijalogu i zajedničkim projektima od strateškog značaja - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu i dodao:

- Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima.

- Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočavamo. Uveren sam da će današnji susret doprineti daljem produbljivanju partnerstva Srbije i Nemačke, kao i nastavku zajedničkog rada u oblastima važnim za obe zemlje - navodi Vučić.

